Признание Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля не более чем отражение реальности, сказал госсекретарь США Майк Помпео, пишет «Интерфакс» 19 ноября

«Простой факт признания реальности: Иерусалим — это полноправная, истинная, настоящая столица Израиля. Сумасшествие, что США не делали этого на протяжении десятилетий. И мы перевели туда наше посольство. Как просто, как правильно, как справедливо!» — сказал Помпео.

«Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, отвергающую это его решение.

Помпео также заявил, что посетит Голанские высоты, подтвердив тем самым признание этих территорий частью Израиля.

Ранее Израиль захватил эти территории у Сирии, и международное сообщество не признавало их израильскими.

Однако 25 марта 2019 года в Вашингтоне после переговоров с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.