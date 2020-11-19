«За окном серый и холодный ноябрь… А мы собрались сестринским кругом и решили немного потанцевать. Присоединяйтесь», — призвала Брежнева.
Кроме дочери Сони, в съемках приняли участие подруги Брежневой: Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.
В клипе певица предстала в нескольких образах: каталась на надувной косатке и плавала в аквариуме в «купальнике» русалки. Брежнева уточнила, что во время съемок ни одно морское животное не пострадало.
«Фух, если косатки не пострадали, иду смотреть», «А у нас в одежде когда будет можно петь?», «Это тот случай, когда невозможно взять вокалом — берут оголенным задом», «Какая гадость, какая гадость эта заливная в аквариуме Вера и ее песня», — написали подписчики.
Однако за первые часы после публикации видео собрало 500 просмотров и почти тысячу комментариев.