Певица украинского происхождения Вера Брежнева показала поклонникам свой новый клип на песню «Сестра», где снялись сама артистка, ее подруги и дочь Соня. Ролик певица опубликовала в Instagram 18 ноября

«За окном серый и холодный ноябрь… А мы собрались сестринским кругом и решили немного потанцевать. Присоединяйтесь», — призвала Брежнева.

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В клипе певица предстала в нескольких образах: каталась на надувной косатке и плавала в аквариуме в «купальнике» русалки. Брежнева уточнила, что во время съемок ни одно морское животное не пострадало.

«Фух, если косатки не пострадали, иду смотреть», «А у нас в одежде когда будет можно петь?», «Это тот случай, когда невозможно взять вокалом — берут оголенным задом», «Какая гадость, какая гадость эта заливная в аквариуме Вера и ее песня», — написали подписчики.

Однако за первые часы после публикации видео собрало 500 просмотров и почти тысячу комментариев.