Компания из Объединенных Арабских Эмиратов модернизирует спутниковую связь на одном самолете государственного авиационного предприятия «Украина» ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского. Об этом 18 ноября сообщает издание «Нашi грошi» со ссылкой на данные системы ProZorro

Самолет с вице-президентом США на борту столкнулся с птицами © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«До декабря 2021 года, то есть в течение года, компания должна будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-АБА», — говорится в материале.

Модернизированная американская станция Honeywell JetWave будет обеспечивать самолету доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек.

Стоимость договора составляет 32,4 млн гривен (почти 88 млн рублей).