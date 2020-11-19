На днях Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи сообщил о намерении заключить соответствующее соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ, принадлежит правительству Абу-Даби).
«До декабря 2021 года, то есть в течение года, компания должна будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-АБА», — говорится в материале.
Модернизированная американская станция Honeywell JetWave будет обеспечивать самолету доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек.
Стоимость договора составляет 32,4 млн гривен (почти 88 млн рублей).