Состоявшиеся на Украине выборы в местные органы власти были «грязнее», чем выборы 2015 года, уверен политический консультант Сергей Слободчук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Эти выборы были даже более грязные, чем выборы 2015 года, и гораздо более грязные, чем при "донецких" в 2010 году. Разве что сейчас уже сформировалась абсолютно «своя» мафия в избиркомах, которая фальсифицирует результаты так, как скажут», — отметил эксперт.

Сергей Слободчук: Зеленскому надо помнить, что попытка госпереворота не имеет срока давности © скриншот

«Это конкуренция "сеток", когда вышли проплаченные и проголосовали, и членов комиссий, которые фальсифицируют результаты в пользу того, кто их купил. Вот, собственно, и всё. Понятно, что для того, чтобы этот механизм работал бесперебойно, нужна "крыша", потому что либо посадят, либо попьют много крови полиция и прокуратура», — заключил Слободчук.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избраны на пятилетний срок. В городах, где предусмотрен второй тур выборов и ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель состоялось новое голосование.