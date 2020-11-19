Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая совсем недавно сменила имидж, на заседании Верховной Рады попала в объективы СМИ в не самом приглядном виде, пишет BYKVU.COM 18 ноября

Раскатала губу: Тимошенко ошарашила новым образом © Скриншот с заседания Согласительного совета Верховной Рады

«Хорошо живут и маски не носят, а нам карантин», «А маску надеть тюнинг не позволяет?», «Документируют нарушение масочного режима», — отреагировали пользователи сетей, куда попали эти снимки.

Самое примечательное в этой истории то. что в августе Юлия Тимошенко тяжело переболела коронавирусом, и смогла вернуться к работе только в сентябре.

После болезни политик сменила имидж, и очень скоро, 27 ноября, отметит свой 60-летний юбилей.