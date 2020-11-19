На кадрах хорошо видно, что Тимошенко не соблюдает масочный режим. Многих это возмутило, ведь в то время, пока в стране действуют ограничения, в том числе карантин выходного дня, соблюдать которые народ активно призывают депутаты, сами парламентарии законы нарушают.
«Хорошо живут и маски не носят, а нам карантин», «А маску надеть тюнинг не позволяет?», «Документируют нарушение масочного режима», — отреагировали пользователи сетей, куда попали эти снимки.
Самое примечательное в этой истории то. что в августе Юлия Тимошенко тяжело переболела коронавирусом, и смогла вернуться к работе только в сентябре.
После болезни политик сменила имидж, и очень скоро, 27 ноября, отметит свой 60-летний юбилей.