«С Вами было так легко….», — подписал Данилко общую с режиссером фотографию.
На снимке артисты сидят за столом с бокалами вина, Виктюк что-то оживленно рассказывает, а Данилко его обнимает.
«Помню Ваш номер "Мышка балерина" и адаптацию в номер спектакля "Служанки"», «А пародия на Романа Григорьевича в "СВ"?», — напомнили поклонники о совместной работе артистов.
Виктюк шутил, что именно он предсказал Данилко успех. В одном из интервью режиссер рассказывал, как однажды на улице к нему подбежал неизвестный юноша и спросил, будет ли он актером. На что Виктюк ответил: «Да, будешь». А когда увидел его на сцене, понял, что это и был тот самый парень.
Вспомнил о совместной работе с маэстро и комик Максим Галкин, который опубликовал общий снимок, где он, актер Ефим Шифрин и Виктюк читают сценарий.
«19 лет назад за читкой пьесы. Спасибо, Фима, что напомнил. Пойду тоже полистаю альбомы, чтобы порадовать вас, дорогие подписчики, воспоминаниями», — написал юморист.
Отдельные украинские националисты также высказались о смерти великого режиссера, по их словам, скорби великий режиссер не достоин, так как променял родной Львов на Москву и ставил спектакли «для московитов».
Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет.