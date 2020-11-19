Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, отреагировал на смерть своего коллеги режиссера Романа Виктюка. Соответствующий пост он разместил в Instagram 18 ноября

«С Вами было так легко….», — подписал Данилко общую с режиссером фотографию.

На снимке артисты сидят за столом с бокалами вина, Виктюк что-то оживленно рассказывает, а Данилко его обнимает.

«Помню Ваш номер "Мышка балерина" и адаптацию в номер спектакля "Служанки"», «А пародия на Романа Григорьевича в "СВ"?», — напомнили поклонники о совместной работе артистов.

Виктюк шутил, что именно он предсказал Данилко успех. В одном из интервью режиссер рассказывал, как однажды на улице к нему подбежал неизвестный юноша и спросил, будет ли он актером. На что Виктюк ответил: «Да, будешь». А когда увидел его на сцене, понял, что это и был тот самый парень.

Вспомнил о совместной работе с маэстро и комик Максим Галкин, который опубликовал общий снимок, где он, актер Ефим Шифрин и Виктюк читают сценарий.

«19 лет назад за читкой пьесы. Спасибо, Фима, что напомнил. Пойду тоже полистаю альбомы, чтобы порадовать вас, дорогие подписчики, воспоминаниями», — написал юморист.

«Может, хорошо, что умер?»: украинские националисты обрадовались смерти Виктюка © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет.