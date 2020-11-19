Папа Римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото в Instagram. Об этом 18 ноября сообщил британский таблоид The Sun

Папа Римский: Коронавирус — это реакция природы на изменение климата © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк, поставленный с официального аккаунта Папы Римского, исчез из-под записи.

Бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.

«Как минимум теперь я попаду в рай», — написала девушка, когда узнала о лайке от папы.

Ватикан начал внутреннее расследование по этому поводу. Источники, близкие к пресс-службе Ватикана, рассказали, что профиль в Instagram, где произошел инцидент, как и в других соцсетях, управляется группой сотрудников. Они также добавили, что начато расследование для «определения того, как именно был поставлен лайк».