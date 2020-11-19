Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме. Однако вскоре лайк, поставленный с официального аккаунта Папы Римского, исчез из-под записи.
Бразильская модель довольно известна, и на ее аккаунт в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.
«Как минимум теперь я попаду в рай», — написала девушка, когда узнала о лайке от папы.
Ватикан начал внутреннее расследование по этому поводу. Источники, близкие к пресс-службе Ватикана, рассказали, что профиль в Instagram, где произошел инцидент, как и в других соцсетях, управляется группой сотрудников. Они также добавили, что начато расследование для «определения того, как именно был поставлен лайк».