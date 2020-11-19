«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди, 18 ноября у себя в Instagram показала подписчикам свое новое фото, которое демонстрирует самое главное «оружие» модели

«Мила, не тяжело? Бомба-ракета-петарда!» — так блогер прокомментировала свое новое фото в соцсетях. Поклонники предложили свои версии.

«Убойный колибри», «С этого ракурса — бомба, однозначно», «Очень красиво выглядите, мадам. Как всегда, на высоте», «Шикарный ракурс», — написали подписчики.

В одной из предыдущих своих публикаций Кузнецова жаловалась, что поклонники задают ей одни и те же вопросы, от которых девушка уже давно устала. В их числе была тема тяжести столь пышного бюста.

Мила Кузнецова — уроженка Полтавской области, «Мисс Вселенная плюс-сайз». У модели 13-й размер груди, а объем бюста — 133 сантиметра.