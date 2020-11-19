«Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда», — заверил Ермак.
По его словам, во время пребывания в клинике он сделал сверхважные звонки, в том числе советникам лидеров стран — участниц «нормандского формата».
«Первые дни чувствовал себя нормально. Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появились кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше», — отметил Ермак.
В конце поста он поблагодарил украинских врачей.