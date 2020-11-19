Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 18 ноября в своем Facebook рассказал, как борется с коронавирусом в элитной больнице «Феофания»

«Мы не расслабляемся ни на минуту»: Ермак прокомментировал ситуацию с COVID-19 на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По его словам, во время пребывания в клинике он сделал сверхважные звонки, в том числе советникам лидеров стран — участниц «нормандского формата».

«Первые дни чувствовал себя нормально. Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появились кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше», — отметил Ермак.

В конце поста он поблагодарил украинских врачей.