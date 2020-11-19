«Законопроект "Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty" одобрен», — говорится в посте.
В кратком содержании законопроекта на сайте Конгресса указано, что его цель — «дать президенту дополнительные возможности для введения санкций против Белоруссии за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей».
Также документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Белоруссии. К примеру, он предполагает помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами Белоруссии.
Санкции, согласно законопроекту, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Белоруссии), нарушавших свободу СМИ или права человека в Белоруссии, а также против российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Белоруссии, связанном с политическими репрессиями.
В настоящее время президент США уже имеет возможность вводить подобного рода санкции, однако законопроект в случае вступления в силу добавит ему вариантов для таких действий.
Теперь документ будет передан на рассмотрение в Сенат.