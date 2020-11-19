Звезда эмоционально говорила о критическом положении в шоу-индустрии. По ее словам, чтобы организаторы ее концертов не обанкротились, при заполняемости зала на 50% ей необходимо давать по два концерта в день. Только таким образом она может отработать обязательства перед поклонниками по купленным билетам.
Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.
Полякова спросила у главного санврача, на что артистам жить.
«Экономика — это министр финансов. Культура — это министерство культуры. Я — за здоровье (отвечаю. — Ред.). Концерты — это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций — это, извините, есть профильные министерства», — ответил Ляшко.
Полякова давно возмущается карантинными ограничениями в стране. В сентябре она даже созывала украинских артистов митинговать под Кабмин.