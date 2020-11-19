Украинская певица Оля Полякова высказала недовольство карантинными ограничениями Главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко. Перепалка произошла 18 ноября в эфире передачи «Народ против» на телеканале «Украина»

Оля Полякова предложила украинцам отказаться от выходных © Оля Полякова/Инстаграм

Певица отметила, что как предприниматель она подала заявку на компенсацию от государства, но у нее даже документы не приняли, поскольку претенденты на возмещение убытков должны иметь компанию-банкрот.

Полякова спросила у главного санврача, на что артистам жить.

«Экономика — это министр финансов. Культура — это министерство культуры. Я — за здоровье (отвечаю. — Ред.). Концерты — это массовое скопление людей, где возможна потенциальная опасность инфицирования. Поэтому я за ограничение массовых мероприятий. Вопросы компенсаций — это, извините, есть профильные министерства», — ответил Ляшко.

Полякова давно возмущается карантинными ограничениями в стране. В сентябре она даже созывала украинских артистов митинговать под Кабмин.