«Гроб с телом Романа Григорьевича отправится во Львов 21 ноября. Он будет похоронен рядом со своими родителями», — сказала сотрудница театра.
Церемония прощания с артистом пройдёт 20 ноября в его театре с 11:00 до 15:00. Дата похорон ещё не определена.
Роман Виктюк — театральный режиссёр. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего на счету режиссёра более 250 спектаклей. Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни.