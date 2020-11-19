Гроб с телом народного артиста РФ и народного артиста Украины театрального режиссера Романа Виктюка отправят на родину во Львов на следующий день после прощания в театре. Об этом 18 ноября сообщили в театре Виктюка, передает «Интерфакс»

«Может, хорошо, что умер?»: украинские националисты обрадовались смерти Виктюка © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Церемония прощания с артистом пройдёт 20 ноября в его театре с 11:00 до 15:00. Дата похорон ещё не определена.

Роман Виктюк — театральный режиссёр. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего на счету режиссёра более 250 спектаклей. Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни.