«Одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить $7. Для полноценного двухразового вакцинирования необходимо $14», — сказал он.
В общей сложности страна, по его словам, получит 8 миллионов доз для четырех миллионов человек.
Ляшко добавил, что для закупки вакцины в проект госбюджета на 2021 год заложено 2,6 миллиона гривен ($92,3 тысячи). До конца текущей недели проект должен быть передан в Верховную Раду для второго чтения.
Украина бесплатно получит вакцину для 20% населения в рамках действия проекта COVAX. По словам Ляшко, заложенные в бюджет средства Киев потратит на закупку вакцины сверх этого количества.
COVAX — международный проект, созданный и запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Цель проекта — обеспечить стран-участниц двумя миллиардами доз вакцины к концу года.