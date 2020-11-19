Одна доза вакцины от коронавируса на Украине будет стоить $7. Поскольку на каждого человека нужно по две инъекции препарата, цена прививки на человека составит $14, сообщил 18 ноября замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «Украина-24»

Шмыгаль рассказал, когда на Украине появится вакцина от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общей сложности страна, по его словам, получит 8 миллионов доз для четырех миллионов человек.

Ляшко добавил, что для закупки вакцины в проект госбюджета на 2021 год заложено 2,6 миллиона гривен ($92,3 тысячи). До конца текущей недели проект должен быть передан в Верховную Раду для второго чтения.

Украина бесплатно получит вакцину для 20% населения в рамках действия проекта COVAX. По словам Ляшко, заложенные в бюджет средства Киев потратит на закупку вакцины сверх этого количества.

COVAX — международный проект, созданный и запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Цель проекта — обеспечить стран-участниц двумя миллиардами доз вакцины к концу года.