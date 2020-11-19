В последнее время президента Белоруссии Александра Лукашенко критиковали за то, что на фоне снижения численности протестов он не форсирует конституционную реформу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Суздальцев сказал, чем закончится Всебелорусское собрание, которое затеял Лукашенко © Владимир Трефилов Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в конце января — начале февраля следующего года.

Дмитрий Абзалов напомнил, что в январе пройдет инаугурация Байдена, который, судя по всему, попытается ввести санкции в отношении Белоруссии.

Взаимодействие новой американской администрации с белорусской оппозицией будет более интенсивным, чем у администрации Трампа.

«С этой точки зрения это перехват повестки вдолгую, то есть попытка перевести внимание на январь с целью минимизировать протесты сейчас. На фоне холодного сезона численность массовых акций будет сокращаться, что уже было видно по прошлым выходным. Поэтому Лукашенко пытается показать, что не сливает Конституцию, а форсирует процесс», — объяснил Дмитрий Абзалов.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.