Каждый рубль финансовой поддержки России, если он будет даваться в будущем, должен быть обеспечен ответными общественно-политическими шагами официального Минска, считает политолог, замдиректора Института «Русская стратегия» Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Надо, чтобы каждый рубль финансовой поддержки России, если он будет даваться в будущем, был обеспечен ответными общественно-политическими шагами официального Минска. Регистрацией общественных объединений, партий, возвращением русского языка в метро и на улицы белорусских городов, отменой насильственной белорусизации и так далее», — сказал эксперт.

По его мнению, все остальные разговоры Лукашенко воспринимает как элемент слабости и будет действовать по-своему.

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