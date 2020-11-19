Чтобы пророссийские силы в Белоруссии могли действовать автономно от властей и не подвергаться репрессиям, необходимо усиливать политическое и экономическое давление.
«Надо, чтобы каждый рубль финансовой поддержки России, если он будет даваться в будущем, был обеспечен ответными общественно-политическими шагами официального Минска. Регистрацией общественных объединений, партий, возвращением русского языка в метро и на улицы белорусских городов, отменой насильственной белорусизации и так далее», — сказал эксперт.
По его мнению, все остальные разговоры Лукашенко воспринимает как элемент слабости и будет действовать по-своему.
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