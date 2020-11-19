По мнению эксперта, верить словам Лукашенко об углублении интеграции с Россией не стоит.
«Многолетняя практика общения мировой политической элиты с Лукашенко говорит только об одном: в его случае надо верить не словам, а исключительно делам. Если исходить из того, что за двадцать лет союзная интеграция с Россией серьезно не продвинулась ни по одному из направлений, то отсюда следует и вывод — верить нельзя», — отметил Баранчик.
По его словам, Союзный договор 1996 года предусматривал мягкую интеграцию по типу Евросоюза, где часть полномочий остается на местах, а часть — макроэкономических, валютно-финансовых, бюджетных, военно-политических — отдается на верхний уровень, на уровень Союзных органов. Но этот вариант до сих пор не реализован.
«Причина в политических амбициях Лукашенко, который воспринимает Белоруссию как частную собственность, полученную им в вечное владение и которую он передаст по наследству одному из своих сыновей», — заключил эксперт.
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