Лукашенко воспринимает Белоруссию как свою собственность, которую он получил в вечное владение и передаст по наследству одному из своих сыновей, считает политолог, замдиректора Института «Русская стратегия» Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, верить словам Лукашенко об углублении интеграции с Россией не стоит.

«Многолетняя практика общения мировой политической элиты с Лукашенко говорит только об одном: в его случае надо верить не словам, а исключительно делам. Если исходить из того, что за двадцать лет союзная интеграция с Россией серьезно не продвинулась ни по одному из направлений, то отсюда следует и вывод — верить нельзя», — отметил Баранчик.

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Причина в политических амбициях Лукашенко, который воспринимает Белоруссию как частную собственность, полученную им в вечное владение и которую он передаст по наследству одному из своих сыновей», — заключил эксперт.

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