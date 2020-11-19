Ни в каком цивилизованном обществе человек с таким количеством злодеяний, как у Арсена Авакова, не стал бы министром внутренних дел, уверен эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Аваков случайная аморальная фигура. Ни в каком цивилизованном обществе, к которым Украина на сегодняшний день не относится, человек с подобным набором злодеяний не был бы назначен министром внутренних дел. Ему не хватает профессиональных знаний, это человек, имеющий за плечами реальные уголовные дела, связанные с многократным злоупотреблением властью», — сказал эксперт.

Сергей Шабовта: Украина находится на пике криминализации общества © Facebook, Сергей Шабовта Виктора Януковича, скрываясь от преследования, Аваков находился за пределами Украины.

«У него внутри колоссальное неприятие той украинской милиции, которая его когда-то преследовала», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Арсен Аваков не единожды становился фигурантом уголовных дел как на Украине, так и в России.

В 2012 году прокуратура Украины открыла уголовное дело на Авакова по статье 365 Уголовного кодекса Украины по факту злостного превышения власти и должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия.

Поскольку в 2011 году он находился в Европе, в 2012 году был объявлен в международный розыск Интерпола. Авакова задержали в Италии, суд арестовал его на 40 суток. В экстрадиции будущего министра на Украину было отказано.

Также в отношении Авакова возбудил уголовное дело тогдашний Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В связи с какими событиями оно было возбуждено, не сообщалось, а вскоре дело и вовсе было закрыто.