Украина находится на пике криминализации общества и динамического формирования организованной преступности, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что в Харьковской городской больнице общей и неотложной медицинской помощи скончался 71-летний театральный режиссер Леонид Садовский. Неизвестный ударил его сзади по голове тяжелым тупым предметом вечером 14 ноября.

«Для сегодняшнего состояния Украины подобное чудовищное преступление закономерно. Украина находится на пике криминализации общества, динамического формирования организованной преступности. К сожалению, правоохранительная система и в первую очередь министр внутренних дел Аваков эти процессы либо не видят, либо замалчивают не из профессиональных соображений и личной заинтересованности», — сказал эксперт.

Сергей Шабовта: Украина находится на пике криминализации общества © Facebook, Сергей Шабовта

«Рассматривается версия, что это абсолютно тривиальное нападение на человека, который поздно вечером шел через пустырь и попался в руки абсолютнейшего ублюдка. В Харьковском областном управлении Нацполиции очень сильные криминалисты, и личный состав работает по максимуму, потому что эта фигура (погибшего) в Харькове знаковая, реакция общественности очень болезненная», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.