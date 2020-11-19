По мнению эксперта, чтобы предотвратить гражданскую войну в Белоруссии, Россия должна вступить в диалог на правах участника Союзного государства.
«Белоруссия для нас не чужая страна, мы имеем право участвовать в политической жизни этого государства, искать там партнеров. Мы заинтересованы в том, чтобы республика осталась с нами, осталась нашим союзником, осталась в рамках ОДКБ и Евразийской интеграции. Для этого надо разговаривать», — отметил он.
При этом, по мнению Суздальцева, если РФ выберет не белорусский народ, а Лукашенко, то ее политика обречена.
«Нам надо активно участвовать во внутренней жизни Белоруссии, а не ждать, как было в ситуации с Януковичем. Такая позиция обречена на провал. Так мы не удержим республику», — заключил эксперт.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.