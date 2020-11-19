Специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как предотвратить гражданскую войну в Белоруссии, которая вот-вот может вспыхнуть

По мнению эксперта, ради этого Лукашенко необходимо уйти в отставку.

«Ему не простят эти 3 месяца террора. Пока он у власти, он будет натравливать силовиков на народ, подставляя их под будущие расследования. Их везде найдут. Ему остается только взывать к помощи России и кричать, что на него танки польские идут», — сказал Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Лукашенко хочет, чтобы Россия участвовала за него в гражданской войне © Владимир Трефилов

«Вчера, к примеру, по указанию Лукашенко отключили от воды целый район Минска, потому что народ там протестует против него. А что дальше, вы их в следующий раз бомбить будете? Как можно оставить без воды целые семьи, женщин, детей и стариков? Даже в Сирии такого не было», — добавил Суздальцев.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.