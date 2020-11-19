В Белоруссии поддержка действующего президента Александра Лукашенко может стать причиной увольнения с работы не только в частных, но и в государственных компаниях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев

Андрей Суздальцев: Лукашенко хочет, чтобы Россия участвовала за него в гражданской войне © Владимир Трефилов Александра Лукашенко поддерживают от 23 до 25% граждан.

«Там сейчас возникают проблемы у тех, кто за Лукашенко. Там стараются об этом умалчивать, стараются не говорить. Сейчас не только из частных, но из государственных фирм увольняют за то, что ты сторонник Лукашенко. Эти люди всем надоели, потому что они не очень хорошо работают, но зато много кричат, что они за власть. От них избавляются. Там могут написать на их заборе, на дверях. А если человек работал в ЦИК, то за ним вообще охота идет», — рассказал Суздальцев.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.