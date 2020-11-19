Во время записи YouTube-шоу «Не pro тачки» Тарзан прокатился на «Кадиллаке» и верхом на ведущем проекта Арсене Кипере, который опубликовал аналогичный пост о программе у себя в соцсетях.
«Огроменное спасибо мега позитивному человеку и моему гостю Сергею Глушко за отличное настроение и классную серию шоу. Спасибо всем, кто посмотрел и подписался», — написал Кипер.
«Первые сорок лет детства-сложные для мальчиков», «Тебе на мужиках кататься. Вообще не пара Наташе. Останься там, где ты сейчас и не позорь ее», «Деменция+импотенция», — написали пользователи.
Социальные сети Глушко пестрят полуголыми снимками, но часто артист публикует и совместные снимки со своими друзьями, на которых поклонники нередко отмечают тесный физический контакт Тарзана с мужчинами.
В сентябре стриптизер попал в скандал после измены своей супруге Наташе Королевой. Однако пара не собирается разводится, а напротив, винит во всем случившемся СМИ и любопытных фанатов, которые «лезут в частную жизнь».