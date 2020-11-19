Если Лукашенко пойдет на диалог, то он гарантированно потеряет поддержку силовиков, считает специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, любой диалог Лукашенко с оппозицией обязательно вызовет вопросы к судьбе главы государства.

«Представим себе его диалог с оппозицией. Она скажет: «Александр Григорьевич, ты украл более 50% голосов». Вообще-то это страшное уголовное преступление. И это нельзя исправить. Любой диалог и любая реформа обрекают его на уход от власти. А он не хочет уходить из власти никогда», — отметил Суздальцев.

Андрей Суздальцев: Лукашенко хочет, чтобы Россия участвовала за него в гражданской войне © Владимир Трефилов

«А они уже нагородили дел на смертную казнь. Их там ненавидят люто, за ними целая охота идет. Это не "Беркут", который твердо стоял, обороняя центральный квартал Киева. Они бегают по районам, стреляют в окна, вламываются в квартиры, грабят квартиры, убивают людей. Им ничего хорошего не светит. Если Лукашенко пойдет на диалог, он гарантированно потеряет поддержку силовиков. На нем много трупов, начиная от начала 2000-х годов, когда пропали целый ряд политиков, и кончая сегодняшним днем», — подытожил Суздальцев.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.