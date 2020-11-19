Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова не так давно стала обладательницей квартиры в центре Москвы. В интервью на YouTube-канале спортивного журналиста Василия Конова 17 ноября певица рассказала, что купила ее в ипотеку, и назвала сумму ежемесячного платежа

Квартиру в Москве Седокова приобрела за 58 миллионов рублей и каждый месяц отдает за нее 480 тысяч. Певица уточнила, что речь идет об апартаментах в 200 квадратных метров, а из окон открывается «невероятный вид».

Седокова в поезде исполнила мечту дочери — фото © Седокова/Инстаграм Янис Тимма, делают в новом жилье ремонт.

А всего в месяц, по словам исполнительницы, она тратит примерно 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входит ипотека, личные расходы, зарплата сотрудников ее личного бренда, аренда квартиры, пока в своей идет ремонт.

В сентябре 2020 года певица вышла замуж в третий раз. Нынешний ее избранник Тимма женился, несмотря на наличие у Седокой троих детей и разницы в возрасте. Певица старше его 9 лет.

«Хейтеры начинают закидывать: "Вот у тебя столько браков". Да я как слепой котенок тыкалась, не понимая, где плохое, а где хорошее!» — объяснила ситуацию артистка.

Ранее Седокова называла свой ежемесячный доход. По словам певицы, он составляет примерно 5 миллионов рублей.