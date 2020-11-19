«Он не собирается никому отдавать власть. Он готов убивать, расстреливать, он угрожает, от натравливает на людей армию. Сейчас ему нужна гражданская война, потому что он считает, что одержит в ней победу», — сказал эксперт.
Он также отметил, что накануне МИД Белоруссии потребовал от Польши депортировать создателя телеграм-канала НЕХТА.
«Понятно, что этот блогер им не нужен. Им важно доказать Москве, что речь идет о внешнем воздействии. Якобы белорусский народ любит Лукашенко, а какие-то там 300 тысяч поляков пришли и пытаются его свергнуть. Это какой-то ужас. Он это все сочиняет, и понятно, что никуда он уходить не будет. Он готов расстреливать народ, прикрываясь Россией», — подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции. По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов. Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов. Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую победителем выборов.