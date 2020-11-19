Лукашенко нужна гражданская война в Белоруссии, потому что он уверен, что одержит в ней победу, считает специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Он не собирается никому отдавать власть. Он готов убивать, расстреливать, он угрожает, от натравливает на людей армию. Сейчас ему нужна гражданская война, потому что он считает, что одержит в ней победу», — сказал эксперт.

Андрей Суздальцев: Лукашенко хочет, чтобы Россия участвовала за него в гражданской войне © Владимир Трефилов

«Понятно, что этот блогер им не нужен. Им важно доказать Москве, что речь идет о внешнем воздействии. Якобы белорусский народ любит Лукашенко, а какие-то там 300 тысяч поляков пришли и пытаются его свергнуть. Это какой-то ужас. Он это все сочиняет, и понятно, что никуда он уходить не будет. Он готов расстреливать народ, прикрываясь Россией», — подчеркнул эксперт.

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В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции. По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов. Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов. Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую победителем выборов.