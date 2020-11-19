Всебелорусское народное собрание – неконституционный орган, решение которого не будет принят народом, уверен специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

«Во-первых, это собрание неконституционное. Как можно определить параметры конституционного референдума на собрании, которое никак не связано с Конституцией? Это просто собрание сторонников Лукашенко. Во-вторых, нужно понимать, что от диалога отстранена белорусская оппозиция и те 200-300 тысяч протестующих», — отметил эксперт.

Андрей Суздальцев: Лукашенко хочет, чтобы Россия участвовала за него в гражданской войне © Владимир Трефилов

«Повторюсь, Всебелорусское народное собрание — неконституционный орган. Это выдумки Лукашенко, не более того. Естественно, народ не примет решение этого собрания, как народ не принял результаты голосования от 9 августа. Три месяца с лишним уже идут протесты. Я прекрасно представляю, что на этом собрании будет сделано. Там будет подтверждена несменяемость Лукашенко и передача власти по наследству. Какой во всем этом смысл?» — заключил Суздальцев.

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