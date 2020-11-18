«Великий штат Мичиган, в котором подсчитанных бюллетеней оказалось намного больше, чем число проголосовавших людей, не может подтвердить результаты выборов», — цитирует агентство Трампа.
По словам действующего президента, «демократы по-крупному сжульничали, но их поймали на этом». Трамп с уверенностью утверждает, что республиканцы побеждают.
Ранее он отмечал, что в Мичигане было большое число тайно вброшенных бюллетеней.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.
Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.
В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.