Сотрудники КГБ Белоруссии провели обыск в доме экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико в деревне Мочаны под Минском. Об этом 18 ноября сообщил «Интерфакс» со ссылкй на штаб оппозиционера

Сотрудники госбезопасности наведались в дом Бабарико около полудня.

«Обыск проводился около 3 часов силами 10 человек. Участковый изъял охотничье оружие, сотрудники КГБ провели обыск с понятыми», — сообщили соратники экс-кандидата в президенты.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктора Бабрико задержали 18 июня. Бабарико подозревают в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследованием дела занимается КГБ Белоруссии.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими оппозиционерами. 30 октября Виктору Бабарико продлили арест до 18 декабря.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.