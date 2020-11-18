«При содействии командования объединенных сил в Донецкой области состоялась встреча американской делегации во главе с атташе по вопросам морской пехоты при посольстве США на Украине подполковником Дэниелом Шерлингом и командиром оперативно-тактической группировки "Восток" генерал-лейтенантом Юрием Содолем», — говорится в сообщении.
После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.
Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.
Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.
Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.
Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.