Представители корпуса морской пехоты США посетили контролируемый Киевом район операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба ООС 18 ноября в Facebook

«При содействии командования объединенных сил в Донецкой области состоялась встреча американской делегации во главе с атташе по вопросам морской пехоты при посольстве США на Украине подполковником Дэниелом Шерлингом и командиром оперативно-тактической группировки "Восток" генерал-лейтенантом Юрием Содолем», — говорится в сообщении.

Погребинский рассказал, что будет с Донбассом, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет.

Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Москва выступает за его скорейшее мирное урегулирование.