«Я ищу крутые фото Украины для нового проекта на моем сайте HitRECord. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали где-то за городом, и добавьте их в мой проект», — написал актер.
В первые же минуты на просьбу Левитта отозвалось несколько сотен украинцев. На данный момент актеру отправили примерно 500 снимков. Аналогичную просьбу с поиском хороших снимков Левитт адресовал и жителям других стран.
Джозеф Гордон-Левитт известен своими ролями в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Начало», «Бросок кобры», «Петля времени».
На сайте hitRECord можно увидеть такие папки с фотографиями, как: «Цвета Румынии», «Усталость от COVID-19», «Неудобный семейный ужин», «прекрасная Боливия», «Звуки Южной Африки», «секреты Гватемалы», «Вы должны увидеть Украину».