Голливудский актер Джозеф Гордон-Левитт 18 ноября на своей странице в Facebook обратился к гражданам Украины с просьбой помочь в его новом проекте, который объединит творческих людей со всех уголков земного шара

«Я ищу крутые фото Украины для нового проекта на моем сайте HitRECord. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали где-то за городом, и добавьте их в мой проект», — написал актер. Украинская диаспора Франции требует закрыть выставку корреспондента МИА «Россия сегодня» © Валерий Мельников, РИА Новости Джозеф Гордон-Левитт известен своими ролями в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Начало», «Бросок кобры», «Петля времени». На сайте hitRECord можно увидеть такие папки с фотографиями, как: «Цвета Румынии», «Усталость от COVID-19», «Неудобный семейный ужин», «прекрасная Боливия», «Звуки Южной Африки», «секреты Гватемалы», «Вы должны увидеть Украину».