«В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень отражён в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета», — цитирует чиновника «Интерфакс».
Цуран уточнил, что планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, «которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества».
По его словам, в плане речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и «закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка».
Цуран также заявил, что полномочий городских служб достаточно для наведения порядка в столице.