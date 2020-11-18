В столице Белоруссии определили территории, которые подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, там будут наводить порядок, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артём Цуран 18 ноября

«В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень отражён в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета», — цитирует чиновника «Интерфакс».

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По его словам, в плане речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и «закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка».

Цуран также заявил, что полномочий городских служб достаточно для наведения порядка в столице.