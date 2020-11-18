США и их союзники по НАТО пытаются разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении, сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости 18 ноября

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — сказал Нарышкин.

Англичанка гадит: неожиданный след в войне в Нагорном Карабахе © REUTERS, Stringer

«В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении», — добавил глава СВР.

Он отметил, что для этого Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе.

В частности, армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение и нужно «воевать до победного конца».

Азербайджанцам же говорят, что Кремль «украл у них победу», остановив азербайджанскую армию «в шаге от взятия Степанакерта».