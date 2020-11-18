Устрашение, подобное трагическому инциденту с белорусским оппозиционером Романом Бондаренко, больше не подействует на людей – Лукашенко все равно потеряет власть, уверен политолог, замдиректора Института «Русская стратегия» Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Роман Бондаренко пострадал в стычке с неизвестными, которые снимали бело-красные ленты вечером 11 ноября во дворе его дома на улице Червякова в Минске. Его госпитализировали с отеком мозга, спасти его жизнь, несмотря на проведенную операцию, врачам не удалось.

По версии Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был пьян и получил травмы в драке с местными жителями.

«Тут сошлись две тенденции. С одной стороны, это, конечно, эксцесс исполнителя. Но, с другой стороны, когда силовикам дали карт-бланш на то, чтобы действовать как каратели в отношении собственного народа, то рано или поздно это должно было произойти», — сказал эксперт.

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Уже поздно. Власть Лукашенко потеряет. Зимой протестные акции, несомненно, пойдут на спад, но, как только погода это позволит, весной 2021 года они снова вспыхнут. И это будут гораздо более подготовленные и мотивированные люди. Многие из которых пройдут жернова белорусских СИЗО и тюрем и будут прекрасно понимать, ради чего они живут и за что готовы умирать», — добавил политолог.

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