Роман Бондаренко пострадал в стычке с неизвестными, которые снимали бело-красные ленты вечером 11 ноября во дворе его дома на улице Червякова в Минске. Его госпитализировали с отеком мозга, спасти его жизнь, несмотря на проведенную операцию, врачам не удалось.
По версии Следственного комитета Белоруссии, Бондаренко был пьян и получил травмы в драке с местными жителями.
«Тут сошлись две тенденции. С одной стороны, это, конечно, эксцесс исполнителя. Но, с другой стороны, когда силовикам дали карт-бланш на то, чтобы действовать как каратели в отношении собственного народа, то рано или поздно это должно было произойти», — сказал эксперт.
При этом он отметил, что устрашение на людей уже не подействует.
«Уже поздно. Власть Лукашенко потеряет. Зимой протестные акции, несомненно, пойдут на спад, но, как только погода это позволит, весной 2021 года они снова вспыхнут. И это будут гораздо более подготовленные и мотивированные люди. Многие из которых пройдут жернова белорусских СИЗО и тюрем и будут прекрасно понимать, ради чего они живут и за что готовы умирать», — добавил политолог.
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