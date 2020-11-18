Лидер так называемого Киевского патриархата Филарет заявил, что COVID-19, с одной стороны, Божье наказание, а с другой — способ Всевышнего обратить к себе потерявшихся людей. Об этом он рассказал в интервью «Украинским новостям» 18 ноября

Лечил Киркорова и Данилко: украинский целитель ничего не смог противопоставить коронавирусу © necr0l0g.livejournal.com

«Когда человек страдает от коронавируса и чувствует, что может умереть, будет ли он обращаться к Богу? Будет. И, несмотря на то что он готов умереть, но умереть с Богом. Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, Господь попускает это, а других наказывает за разные грехи, в том числе и за эти однополые браки», — сказал «священнослужитель».

Филарет уточнил, что в списке грехов, за которые человечество наказывается пандемией, еще коррупция, вранье и непомерная жадность.

Похожее высказывание уже звучало из уст протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова, он заявлял, что коронавирус — «это чрезвычайно полезное явление», которое призвано пробудить в людях лучше качества.

Позже, в мае 2020 года, стало известно, что священнослужитель сам заразился COVID-19. Через несколько недель СМИ сообщали, что ему удалось вылечиться, однако в октябре протоиерей умер в возрасте 69 лет.