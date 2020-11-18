По словам Филарета, коронавирус создан руками человека, а значит, руками Бога. И именно Он пустил эту заразу в мир людей для наказания и укрепления веры.
«Когда человек страдает от коронавируса и чувствует, что может умереть, будет ли он обращаться к Богу? Будет. И, несмотря на то что он готов умереть, но умереть с Богом. Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, Господь попускает это, а других наказывает за разные грехи, в том числе и за эти однополые браки», — сказал «священнослужитель».
Филарет уточнил, что в списке грехов, за которые человечество наказывается пандемией, еще коррупция, вранье и непомерная жадность.
Похожее высказывание уже звучало из уст протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова, он заявлял, что коронавирус — «это чрезвычайно полезное явление», которое призвано пробудить в людях лучше качества.
Позже, в мае 2020 года, стало известно, что священнослужитель сам заразился COVID-19. Через несколько недель СМИ сообщали, что ему удалось вылечиться, однако в октябре протоиерей умер в возрасте 69 лет.