Перед вторым туром выборов градоначальника во Львове в одном из местных заведений общественного питания провели «чебуречный экзитпол», сообщает интернет-издание «Страна» 18 ноября

Выборы во Львове: люди гибнут за кредит © Facebook, Львівська міська рада

В нем примут участие нынешний мэр Львова Андрей Садовой (партия «Самопомощь») и кандидат от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко экс-губернатор Олег Синютка.

«Покупаешь чебурек "Андрей" — на стене появляется отметка напротив Садового, выбираешь чебурек "Олег" — аналогичный знак ставят напротив Синютки. Пока больше съели чебуреков "Андрей"», — говорится в публикации.

Как с сожалением отметил политолог Андрей Выхопень, «чебуреки-то одинаковые, и начинка тоже».

В первом туре, который прошел 25 октября, нынешний мэр Львова Андрей Садовой набрал 40,09% голосов, а бывший губернатор Львовской области Олег Синютка — 31,1%. Тогда явка составила 39,47%.