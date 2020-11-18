Лукашенко скорее пойдет на войну со всем народом, чем добровольно отдаст власть, уверен политолог, замдиректора Института «Русская стратегия» Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, Лукашенко не способен пойти на конституционную реформу при спокойном течении событий.

«Ему это незачем. Если давление улицы будет усиливаться, то, возможно, некий симулякр новой Конституции будет вынесен на народное голосование. Но это только в том случае, если он будет чувствовать опасность потери власти. Только в этом случае он пойдет на переговоры с обществом относительно пределов своей власти», — сказал Баранчик.

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Он скорее пойдет на войну со всем народом, но власть добровольно не отдаст», — добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.