Украинский певец Mеlovin сбрил брови, а видео преображения опубликовал на своей странице в Instagram 18 ноября

«Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное здоровье — тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! С Днём мэловинаторов! Люблю Вас до «края» Вселенной и обратно!» — написал певец.

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«Пожалуйста, скажи, что это монтаж», «Стоп. Что??», «Шок, вот это что», «Прощайте, шикарные брови», — написали фолловеры.

Почему Mеlovin так волнуется о ментальном здоровье украинцев, пока осталось загадкой.

Mеlovin (в миру — Константин Бочаров) — победитель 6 сезона шоу «Х-Фактор». В 2018 году представлял Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», где занял 17 место.