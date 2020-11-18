«Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное здоровье — тема, о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! С Днём мэловинаторов! Люблю Вас до «края» Вселенной и обратно!» — написал певец.
По всей видимости, мэловинаторы — это последователи артиста Mеlovin, но, несмотря на то что таковых у исполнителя много в подписчиках, поддержки в теме сбривания бровей он не дождался.
«Пожалуйста, скажи, что это монтаж», «Стоп. Что??», «Шок, вот это что», «Прощайте, шикарные брови», — написали фолловеры.
Почему Mеlovin так волнуется о ментальном здоровье украинцев, пока осталось загадкой.
Mеlovin (в миру — Константин Бочаров) — победитель 6 сезона шоу «Х-Фактор». В 2018 году представлял Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», где занял 17 место.