После смерти знаменитого режиссера Романа Виктюка, родившегося во Львове, украинские националисты написали в соцсетях, что скорби усопший не заслужил, так как жил и работал в России, сообщает издание «СТРАНА.ua» 18 ноября

В последнем интервью Виктюк назвал своего любимого президента Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Дмитрий Корчинский заявил, что не видел ни одного спектакля Виктюка, и уверен, что это хорошо, потому что режиссер работал «для московитов».

«Пишут, что умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. Все семь лет московской военной агрессии против его Родины он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли. Может хорошо, что умер?» — написал Корчинский.

«Родился украинцем, умер москалем», «Виктюк будет похоронен в путинской России, вот все, что нужно знать про Виктюка», — такие комментарии к посту Корчинского оставили другие националисты.

Писатель, журналист, спикер 13-го запасного батальона «Правый сектор»* Алексей Бык тоже высказался о смерти режиссера.

«Всенародный плач по режиссеру Роману Виктюку, который от большой любви к Украине жил, работал и умер в Москве. Люди, вы что, пьяные?» — написал он.

Отдельные комментаторы заметили, что когда-то Виктюк называл Донбасс «плохим». В 2014 году режиссер призвал жителей республик выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.

Работать в Москве Виктюк начал еще в 70-е годы прошлого века, а о своем приезде в российскую столицу говорил так.

«В Москву меня провожали, как в Сибирь. Деньги всем домом зашили в сатиновые трусы… Все так прятали, чтобы ни один москаль не мог найти, что дали ребенку из Западной Украины», — цитирует слова Виктюка «СТРАНА.ua».

*Деятельность организации запрещена в РФ.