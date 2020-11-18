Временная поверенная в делах Посольства США на Украине Кристина Квин 17 ноября в Киеве заявила о том, что союзники России работают в Верховной Раде Украины, а олигархи дают указания судьям

Зеленский воюет с Порошенко за право быть «любимой женой» в посольстве США - Погребинский © Владимир Трефилов

«Олигархи и дальше звонят народным депутатам, судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу», — сказала Квин.

По ее словам, «есть попытки со стороны союзников РФ подорвать проевропейский нарратив и сформировать антизападный нарратив» с помощью медиахолдингов и соцсетей.

Дипломат сказала, что в такой ситуации евроатлантической интеграции грозит провал.