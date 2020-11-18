Ее слова прозвучали на форуме коалиции «Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу"», который начался 17 ноября в Киеве при участии представителей украинского правительства, Офиса президента, иностранных посольств и Верховной Рады.
«Олигархи и дальше звонят народным депутатам, судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу», — сказала Квин.
По ее словам, «есть попытки со стороны союзников РФ подорвать проевропейский нарратив и сформировать антизападный нарратив» с помощью медиахолдингов и соцсетей.
Дипломат сказала, что в такой ситуации евроатлантической интеграции грозит провал.