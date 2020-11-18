Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко направил обращения председателю Европарламента Давиду-Марии Сассоли и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, сообщает Интерфакс 18 ноября

«Исходя из доклада ОБСЕ в рамках "московского механизма" и подхода, высказанного в резолюции Европарламента 21 октября 2020 года, НАУ среди иных мер предложило в ближайшее время сформировать миссию высокого уровня, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Белоруссии», — цитирует агентство оппозиционеров.

Из текста обращения следует, что в миссию нужно включить высоких представителей ЕС и России.

Причем РФ нужно допустить только при условии «готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы белорусского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране», считают в НАУ.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.