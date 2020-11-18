«Исходя из доклада ОБСЕ в рамках "московского механизма" и подхода, высказанного в резолюции Европарламента 21 октября 2020 года, НАУ среди иных мер предложило в ближайшее время сформировать миссию высокого уровня, которая бы содействовала разрешению кризиса в и вокруг Белоруссии», — цитирует агентство оппозиционеров.
Из текста обращения следует, что в миссию нужно включить высоких представителей ЕС и России.
Причем РФ нужно допустить только при условии «готовности дать реальную оценку массовому и жестокому насилию силового аппарата и поддержать подходы белорусского общества по прекращению грубого нарушения Конституции в стране», считают в НАУ.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.