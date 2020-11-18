Анастасия Шульженко, ставшая известной как женщина, с которой стриптизер Сергей Глушко изменил своей супруге певице Наташе Королевой, извинилась перед своим отцом, что редко приезжает и поздравила его с днем рождения в Instagram 17 ноября

Дедушка совсем поехал котелком: полуголый Тарзан взбесил фанатов — фото © Тарзан/Инстаграм написала Шульженко у себя в соцсетях.

Там же девушка поздравила своего отца с днем рождения. Однако подписчики в комментариях заметили, что Сергей Шульженко умер в 2016 году.

«Странно, в СМИ писали, что его уже нет, а пишете, как о живом», «Соболезную Вам, Анастасия! На расстоянии всегда легче думать, что наши близкие живы и здоровы! И все же, с днем рождения Вашего папу, ему очень повезло с дочерью», — написали пользователи.

Анастасия Шульженко — молодая актриса, сыгравшая несколько ролей в театре «Один театр» и снявшаяся в нескольких фильмах и сериале, но известность получила как любовница Сергея Глушко, известного как Тарзан, с которой стриптизер изменял своей жене певице Наташе Королевой.