«Мой родной, прости, что так редко приезжаю… Просто вдали мне легче осознавать, что ты есть, что ты все еще рядом!!! Спасибо тебе за каждое утро, за каждый вдох, за каждое воспоминание, за самые крепкие объятия в моей жизни, за ту невероятную заботу, что ты мне дарил!!!» — написала Шульженко у себя в соцсетях.
Там же девушка поздравила своего отца с днем рождения. Однако подписчики в комментариях заметили, что Сергей Шульженко умер в 2016 году.
«Странно, в СМИ писали, что его уже нет, а пишете, как о живом», «Соболезную Вам, Анастасия! На расстоянии всегда легче думать, что наши близкие живы и здоровы! И все же, с днем рождения Вашего папу, ему очень повезло с дочерью», — написали пользователи.
Анастасия Шульженко — молодая актриса, сыгравшая несколько ролей в театре «Один театр» и снявшаяся в нескольких фильмах и сериале, но известность получила как любовница Сергея Глушко, известного как Тарзан, с которой стриптизер изменял своей жене певице Наташе Королевой.