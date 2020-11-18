По его словам, Министерство иностранных дел Украины уже работает над организацией этого визита.
Кулеба также добавил, что первые два телефонных разговора новоизбранный президент Молдовы провела с лидерами Румынии Украины, что, по мнению министра, само по себе является знаковым.
15 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду.
Ее соперник Игорь Додон пообещал оспорить результаты голосования в суде.