Президент Владимир Зеленский пригласил новоизбранного президента Молдовы Майю Санду посетить Украину, сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире украинского ТВ 18 ноября

Выборы в Молдавии: почему Киеву важна победа Санду © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Кулеба также добавил, что первые два телефонных разговора новоизбранный президент Молдовы провела с лидерами Румынии Украины, что, по мнению министра, само по себе является знаковым.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду.

Ее соперник Игорь Додон пообещал оспорить результаты голосования в суде.