Уроженец Минска, российский ведущий Дмитрий Шепелев 17 ноября поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, как следует поступить, если ребенок пользуется соцсетями, нужно ли контролировать этот процесс

«Я всегда твердил, что не хочу ничего предпринимать для того, чтобы сын был на виду, был публичным до тех пор, пока он сам это решение не примет. Недавно до меня дошло, что пройдет еще год-два, сын обязательно заведет социальную сеть, начнет постить и тогда все мои усилия как бы напрасны», — объяснил шоумен свой вопрос.

«Я думаю, что в вашем случае лучше ребенка подготовить к тому, что ему не следует вести социальные сети… Взрослые порой не выдерживают натиска, а тут ребенок… Я бы 200 раз подумала», — написала одна из подписчиц.

К слову, накануне в тех же соцсетях, к которым имеют доступ дети, Шепелев разместил рецепт «кодирующего коктейля» и предложил подписчикам выпить вина.

Сыну ведущего Шепелева Платону сейчас 7 лет. Мальчик родился в гражданском браке шоумена с певицей Жанной Фриске, которая умерла в 2015 году.

Несколько дней назад ведущий раскрыл имя своей новой девушки, которой сделал предложение. Избранницей Шепелева стала архитектор и дизайнер Екатерина Тулупова.