Украинское госпредприятие «Укрзализныця» предлагает услугу проезда в вагоне-салоне, которым можно передвигаться по Украине на VIP-уровне во время карантина. Об этом 17 ноября сообщило агентство УНН

Путешествие по Польше времён пандемии «на перекладных» © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала», — отметили в «Укрзализныце».

Там подчеркнули, что заказывать услугу перевозки в вагоне-салоне следует заблаговременно, не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда. В заявке необходимо указать дату отправления поезда, станцию отправления и станцию назначения.

«За каждый заказанный специальный вагон-салон выплачивается стоимость проезда 12 взрослых пассажиров по тарифу мягкого вагона с двухместными купе "СВ" соответствующей категории поезда. Следует отметить, что услуга заказа перевозки в вагоне-салоне была достаточно популярной в прошлом и предыдущих годах, но, к сожалению, в 2020 году ситуация, связанная с заболеванием коронавирусом, привела к уменьшению спроса на услуги по перевозке железнодорожным транспортом, в том числе на услуги перевозки в вагонах-салонах, основной причиной является введение в ряде регионов "красной зоны"», — пожаловались на госпредприятии.