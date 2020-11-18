У режиссера Романа Виктюка «появилась» дочь. Ранее сотрудники его театра и журналисты были уверены, что у артиста нет детей и никогда не было жены. О наличии наследницы сообщает «Комсомольская правда» 18 ноября

Издание приводит слова самого режиссера, лишь однажды сказанные им в одном из интервью. Виктюк признался, что его дочь живет у него на родине в украинском городе Львов, но близко общаться он с ней не смог.

«Есть дочь. Все чудно, все хорошо… Почему их всех надо держать на расстоянии? Идет энергия отрицательная. И если в тебя она не попадает, то бьет по близким — по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают», — приводит издание слова режиссера.

В том же интервью, пишет СМИ, Виктюк уточнил, что дочка приезжала к нему на юбилей со своими детьми, а внуки для режиссера «поистине святые».

СМИ предположили, кому достанется многомиллионное состояние одинокого Виктюка © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет.