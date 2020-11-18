В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики прибыла очередная группа российских военных, которые будут нести службу в миротворческом контингенте. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Ищенко объяснил, какую выгоду России принесет ввод миротворцев в Карабах © REUTERS, Francesco Brembati

Затем колонна подразделений 15-й миротворческой бригады совершила марш в Степанакерт.

«Российская военная полиция обеспечила безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн», — говорится в сообщении.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной пять километров. В состав российского миротворческого контингента входят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

После заключения мира в Ереване вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовали его отставки.