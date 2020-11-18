Личный состав, автомобильную технику и средства материально-технического обеспечения российские военно-транспортные самолеты Ил-76 доставили на аэродром Эребуни в Ереване.
Затем колонна подразделений 15-й миротворческой бригады совершила марш в Степанакерт.
«Российская военная полиция обеспечила безопасность на всех маршрутах движения воинских колонн», — говорится в сообщении.
10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на передачу Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной пять километров. В состав российского миротворческого контингента входят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
После заключения мира в Ереване вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и потребовали его отставки.