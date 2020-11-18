Режиссер, создатель собственного театра Роман Виктюк, скончавшийся на 85-м году жизни, во время последнего общения с журналистами рассказал о своем знакомстве с лидерами Украины и назвал того, кто ему больше всех из них импонировал, сообщает «Экспресс-газета» 18 ноября

«Я лично знал всех украинских президентов. Для меня самым хорошим был Виктор Ющенко, потому что он любил театр и покровительствовал ему. Однажды во Львове был забавный случай, связанный с Виктором Ющенко. Мама положила трубку, услышав: "С вами будет говорить президент Украины Виктор Ющенко"», — рассказал Виктюк.

Он уточнил, что следом прозвучал еще один телефонный звонок и уже он сам взял трубку и поговорил с главой государства. Тогда, вспоминал режиссер, Ющенко заметил, что его мама поступила бы так же, на что Виктюк ответил, что его мать не пустила бы его в президенты.

СМИ предположили, кому достанется многомиллионное состояние одинокого Виктюка © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. Артисты его театра попрощались со своим маэстро.