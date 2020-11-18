«Я лично знал всех украинских президентов. Для меня самым хорошим был Виктор Ющенко, потому что он любил театр и покровительствовал ему. Однажды во Львове был забавный случай, связанный с Виктором Ющенко. Мама положила трубку, услышав: "С вами будет говорить президент Украины Виктор Ющенко"», — рассказал Виктюк.
Он уточнил, что следом прозвучал еще один телефонный звонок и уже он сам взял трубку и поговорил с главой государства. Тогда, вспоминал режиссер, Ющенко заметил, что его мама поступила бы так же, на что Виктюк ответил, что его мать не пустила бы его в президенты.
В том же интервью руководитель театра рассказал, что никогда не мечтал разбогатеть, считая, что это ни к чему. Режиссер рассказал историю, как, будучи еще молодым, приехал во Львов с чемоданом денег, это был гонорар за съемки фильма, на что его мама спросила у сестер: «Девчата, где он это украл?»
Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. Артисты его театра попрощались со своим маэстро.