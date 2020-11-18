Заболевший коронавирусом мэр Николаева Александр Сенкевич 17 ноября в прямом эфире в Facebook рассказал, как его лечат в городской больнице № 1 от пневмонии на фоне коронавируса

Коронавирус косит украинцев: за сутки еще почти 12,5 тыс. заболевших © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он заверил, что ему намного лучше, чем в начале болезни. Однако в ролике слышно, что мэру все еще трудно громко говорить.

«Я почувствовал на себе все возможные прелести лечения — и кислородную терапию, и капельницы. Кто-то говорил, что я нахожусь в "Шарите"? Нет, я в городской больнице № 1, которая первая в Николаеве приняла на себя вызов борьбы с коронавирусом. Лечат нормально. Кормят по-больничному, но любимая жена подвозит передачки», — добавил мэр.

Сенкевич — не первый мэр, который подхватил коронавирус. Ранее переболел глава Тернополя Сергей Надал. В сентябре сообщили о коронавирусе у мэра Харькова Геннадия Кернеса. Коронавирус нашли и у мэра Умани Александра Цебрия. В начале октября заболел мэр Краматорска Андрей Панков и глава Чернигова Вячеслав Атрошенко.