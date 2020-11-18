«Считаю, что я уже здоров, меня пора выписывать. Врачи немного другого мнения, но тоже обещают скоро выписать. Никакой здесь трагедии нет. Я очень рад, что у нас хорошая медицина, которая преображается на глазах. Медики не бросили все и не уволились, а работают, рискуя здоровьем, каждый день. Одевают химзащиту, бедняги, заходят и лечат всех коронавирусных больных», — объяснил Сенкевич.
Он заверил, что ему намного лучше, чем в начале болезни. Однако в ролике слышно, что мэру все еще трудно громко говорить.
«Я почувствовал на себе все возможные прелести лечения — и кислородную терапию, и капельницы. Кто-то говорил, что я нахожусь в "Шарите"? Нет, я в городской больнице № 1, которая первая в Николаеве приняла на себя вызов борьбы с коронавирусом. Лечат нормально. Кормят по-больничному, но любимая жена подвозит передачки», — добавил мэр.
Сенкевич — не первый мэр, который подхватил коронавирус. Ранее переболел глава Тернополя Сергей Надал. В сентябре сообщили о коронавирусе у мэра Харькова Геннадия Кернеса. Коронавирус нашли и у мэра Умани Александра Цебрия. В начале октября заболел мэр Краматорска Андрей Панков и глава Чернигова Вячеслав Атрошенко.