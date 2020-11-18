По информации издания, Виктюк был собственником квартиры на улице Тверской в Москве с видом на Кремль и Госдуму, ее стоимость оценивается приблизительно в 50 миллионов рублей. Хотя в свободной продаже на сайтах объявлений аналогичные апартаменты выставлены в пределах до 200 миллионов рублей.
Друзья режиссера заявили, что на его счетах в банке должно быть не менее 40 миллионов рублей, так как за год Виктюк зарабатывал около 6 миллионов рублей.
Своей семьи руководитель театра не нажил, поэтому в СМИ предполагают, что состояние Виктюка получат две его сестры и племянница из Львова.
Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. Артисты его театра попрощались со своим маэстро.