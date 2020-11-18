При этом Дмитрий Кулеба призвал не делать культа из Плана действий по членству в Альянсе.
«Наша позиция проста: если план действий по членству — это то, что приблизит нас к цели в дальнейшем, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный промежуток времени без ПДЧ, мы можем это обсудить», — сказал Кулеба.
ПДЧ — программа по принятию новых членов в НАТО. ПДЧ предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО. В настоящее время в этой программе участвуют Босния и Герцеговина.